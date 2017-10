Visite du Président Macky Sall à Touba - Une forte mobilisation prévue malgré la défaite des législatives

Réserver un accueil exceptionnel au Président Macky Sall lors de sa prochaine visite à Touba en perspective au Grand Magal, pour lui montrer que la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections était juste un faux pas qu'il faut vite oublier... Voilà qui est l'agenda des jeunes Apéristes de Bouqatoul Moubarak sous la houlette de leur leader local Moustapha Seck.



En conférence de presse vendredi, le jeune responsable politique a rappelé les conditions de la défaite, évoquant la pléthore de sabotages. Notre interlocuteur de défier ceux qui avaient annoncé '' la mise au frigo de Touba '' par le Chef de l''Etat qui peine à avoir la faveur des votes au sortir des élections.



'' Malgré sa défaite, le Président Macky Sall a continué à investir dans la cité religieuse. Il a investi dans tous les secteurs de la vie. Les routes parviendront jusqu'aux plus reculés coins de la cité. Les forages ont été réparés et améliorés avec des investissements de plus de 500 millions. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de francs qui sont injectés. Par conséquent, il mérite d'être accueilli en héros. Il mérite un accueil exceptionnel ''.



Moustapha Seck de boucler son face-à-face avec la presse par demander au Président Macky Sall de faire confiance politiquement à la jeunesse de Touba.