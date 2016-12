Visite du PM aux nouvelles installations de l’Obélisque : 10 autres places seront érigées dans la Région de Dakar ( IMAGES )

Dans le cadre du projet de la ville verte initiée par le Gouvernement, un grand lifting a été opéré dans différentes places publiques de la Capitale. La place de la nation, ex place de l’Obélisque n’a pas été en reste. Et elle a reçu comme premier visiteur le Premier ministre Mahammed Dionne et une forte délégation formée du ministre du renouveau urbain Diène Farba Sarr, du ministre délégué Pape Gorgui Ndong ainsi que des autorités décentralisées.« Nous avons assisté ici à un beau partenariat entre l’Etat du Sénégal et les collectivités locales et bien entendu sous l’œil vigilant du Gouvernement. Et c’est ce partenariat gagnant-gagnant qui a permis aujourd’hui aux populations de Fass-Gueule Tapée et Colobane de pouvoir tirer profit de cette nouvelle place de la nation » a indiqué le Premier ministre à l’issue de cette visite.Pour Mahammed Dionne c’est la nation qui est célébrée avec ce grand ménage effectué sur cette place qui porte la devise de notre pays et « il était temps d’investir ici à suffisance pour que la République retrouve son lustre d’antan » dira t’il.D’importantes infrastructures sportives ont été aussi édifiées sur la place. Ce qui fera dire au PM que cette place a été rendue à la jeunesse. En effet un terrain de football, de basketball, ainsi qu’un terrain de handball a été érigé sur le site.La lutte n’a pas été oubliée, ainsi qu’un espace dédié aux enfants.Coté sécurité, dira le Premier ministre, un poste de police sera construit dans la place. « Des installations sont prévues et qui vont être en service dès demain pour sécuriser les lieux »Pour le Premier ministre, le Gouvernement n’entend pas en rester là, puisque cette place a été démultipliée par 10 au niveau de Dakar.« D’autres quartiers en partenariat avec les collectivités locales ont pu bénéficier de cet appui du ministère du renouveau urbain dont le budget a été renforcé pour mettre en œuvre ce projet de ville verte » laissera t’il entendre.Le maire de la commune de Gueule Tapée, Colobane et Fass, Ousmane Ndoye s’est réjoui d’accueillir ce bijou. Il a indiqué qu’un partenariat sera signé entre des sociétés privées pour l’entretien et la gestion de la place. Assurant notamment que la sécurité sera au cœur de cet espace avec en plus des policiers présents en permanence, des caméras de surveillance pour permettre aux populations de profiter pleinement de leur nouvel environnement.