Visite du Ministre du commerce Alioune Sarr dans le Ndiombato : Etat des lieux sur les exploitations agricoles de la localité.

Dans le cadre de sa visite dans la région de Fatick, plus précisément dans le département de Foudiougne. Le ministre du commerce Alioune Sarr s’est rendu dans la localité de Ndiombato et environs, pour faire l’état des lieux concernant la production et la commercialisation des produits agricoles locaux. Comme l’oignon, la tomate mais surtout le riz et l’anacarde qui représentent un important chiffre d’affaires. Cette sortie était également l’occasion de constater les avancées notables du PRODEM dans la zone.