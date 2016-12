Visite du Ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire à Mbeubeuss

Suite à l’incendie de jeudi dernier à Mbeubeuss, le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire a effectué ce lundi une visite sur le site. Abdoulaye Diouf SARR qui était accompagné de plusieurs autorités administratives et des techniciens de l’environnement a constaté de visu l’ampleur de l’incendie. Devant le maire de Malika et des populations de la localité, le ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Abdoulaye Diouf SARR informe du soutien et de la solidarité du gouvernement aux préoccupations des populations. Face à la situation précaire qui sévit à Mbeubeuss, le ministre informe qu’en début 2017, une réunion avec tous les acteurs va se tenir pour étudier la faisabilité du déplacement du site. Selon le ministre la dimension écologique et sociale seront prises en compte.