Visite du HCGN dans les bases : le Général Meïssa Niang galvanise les troupes

Le haut commandant de la Gendarmerie nationale, selon une note qui nous a été transmise, vient d’effectuer une visite de prise de contact et d’orientation opérationnelle dans la légion de Gendarmerie nord du 23 au 24 février, puis du 2 au 3 mars 2017. Une inspection de trois jours qui s’inscrit, selon la même source, dans la volonté du Général de Division Meissa NIANG de dresser sans indulgence l’état des lieux des forces de Gendarmerie déployées à travers le territoire national pour identifier les axes d’effort qu’il doit impulser aux forces de Gendarmerie conformément aux orientations stratégiques qui lui ont été indiquées par Monsieur le président de la République.

Pour atteindre son objectif, le Général Meissa NIANG n’a pas hésité à examiner les problèmes en profondeur pour mieux s’imprégner des conditions de travail des Gendarmes disséminés à travers le territoire national avec des conditions d’existence et un isolement motivés par la volonté de protéger les Sénégalais où qu’ils se trouvent.

La stratégie d’action du Haut commandant de la gendarmerie privilégie une approche globale. C’est pourquoi, sa visite a non seulement intégré les unités et les personnels de la Gendarmerie, mais également, les autorités administratives et locales dont les préoccupations sécuritaires constituent la principale ligne d’action des forces de Gendarmerie.



Au terme de sa visite, le général de Division Meissa NIANG a rassuré le personnel de son soutien et de ses encouragements tout en leur donnant l’assurance et non des promesses, qu’ils seront bientôt dotés de moyens d’action en nombre et en qualité suffisante grâce à l’appui du chef de l’état le Président Macky SALL qui a accordé sans réserve le financement du plan stratégique qu’il a soumis à sa très haute appréciation et qui s’inscrit dans la ligne des politiques publiques de sécurité et de défense développées par le gouvernement.