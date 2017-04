Visite des chantiers de l’UCAD : Livraison prévue en fin juin

Dans le cadre du suivi des travaux de construction des Bâtiments et Edifices Publics, la directrice générale Madame Socé Diop Dione a visité les chantiers de l’UCAD en compagnie du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane. La directrice Générale de l’ACBEP, a informé que la fin des travaux est prévue en Juin prochain. Pour un budget de 2 milliards 500 de francs Cfa, 4 chantiers ont été réfectionnés, et 2 restent à être achevés. Ainsi, pour des raisons de déménagement, l’Office du bac et le Rectorat ont connu un léger retard. C’est pourquoi le ministre Mary Teuw Niane se dit satisfait de l’état d’avancement des travaux...