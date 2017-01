Visite de courtoisie du Président Macky Sall et la Première Dame au Président Abdou Diouf et son épouse

Ce dimanche, le Président Macky Sall et la Première Dame ont rendu une visite de courtoisie au Président Abdou Diouf et son épouse . Une rencontre familiale empreinte de convivialité qui a permis au Président Diouf d’encourager le Président dans l’exercice de ses fonctions . L’ancien Chef de l’Etat suit avec beaucoup de satisfaction les réalisations et projets en cours pour améliorer le quotidien des Sénégalais .