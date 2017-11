Visite de Madame le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance au siège de l’ANPECTP

Accompagnée de son Directeur de Cabinet, M. Massamba Sène, et de son assistante, Mme Preira, Mme le Ministre a été accueillie par Mme Thérèse Faye DIOUF, Directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), en présence de M. Boubacar Camara, Président du Conseil de Surveillance, de M. Cheikh Ndour, Secrétaire général, des Directeurs, Chargés de Programmes et de Projets, des Assistants et agents administratifs et de l’ensemble du personnel de l’Agence.

Après cet accueil, Mme le Ministre a effectué une visite guidée des bureaux et postes de travail au cours de laquelle elle s’est entretenue avec les différents agents et collaborateurs de Mme la Directrice générale de l’ANPECTP. Par la suite, M. le Secrétaire général a procédé à une présentation, en mettant en relief les missions de l’Agence ainsi que le paquet de services offerts dans les structures de développement intégré de la Petite Enfance (DIPE), devant la délégation ministérielle et le personnel de l’ANPECTP, réunis dans la salle de conférence.

A la fin de la présentation, Mme Ndèye Ramatoulaye Guèye DIOP a remercié et félicité Mme la Directrice générale de l’ANPECTP et ses collaborateurs pour la bonne exécution du travail, en donnant l’assurance de soutenir et d’accompagner toutes les actions mises en œuvre afin de relever ensemble les défis titanesques.

Mme le ministre a aussi assuré qu’elle sera un porte-voix de l’Agence auprès des autorités étatiques pour mieux réaliser la directive du Président de la République consistant à « généraliser la prise en charge de la Petite enfance » (directive présidentielle du 6 août 2015).

Mme Thérèse Faye DIOUF, Directrice générale de l’ANPECTP a pour sa part tenu à remercier, devant Mme le Ministre, l’ensemble du personnel pour leur dévouement dans le travail et la diligence notée dans l’exécution des instructions. Elle a relevé également, pour s’en féliciter, le niveau d’implication et d’accompagnement du Président du Conseil de Surveillance dans la mise en œuvre des missions de l’Agence.

Au terme de sa visite de courtoisie, Mme le Ministre a réitéré son engagement et sa disponibilité à accompagner Mme la Directrice générale et toute l’équipe de l’ANPECTP dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement Intégré de la Petite Enfance (PNDIPE). Avant de prendre congé, Mme le Ministre a sacrifié à la traditionnelle photo de famille, après la collation offerte et partagée dans une ambiance bon enfant.