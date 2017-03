Visite de Macky SALL à Saint-Louis, réaction du PDS

Nous militants et responsables du Parti Démocratique Sénégalais, nous marquons notre solidarité aux populations et soutenons totalement la coalition Manko Wattu Ndar en portant intégralement les positions qu’elle émet sur la visite politique effectuée par Macky SALL à Saint-Louis.



Macky SALL et ses alliés se sont déjà perdus s’ils pensent que Saint-Louis est un terrain conquis. A chaque fois, c’est dans cette ville qu’ils démarrent leurs tournées politiques.



Des tournées dites économiques aux conseils des ministres décentralisés, beaucoup de centaines de milliards ont été promis à Saint-Louis. Nous avons été la 1ere région à recevoir le gros cargo des promesses : 306,7 milliards de FCFA en deux ans (2012-2014) pour Saint-Louis. Depuis lors, même pas 10% de réalisation.



Aujourd’hui, le chômage des jeunes s’est accentué et les jeunes diplômés sont devenus oisifs et errants.



Les ménages, sans revenus fixes, sont rudement confrontés à des hausses répétées des prix des denrées de première nécessité, particulièrement, les braves pêcheurs guet-ndariens.



Prés de 10.000 de nos compatriotes ont été dépouillés de leurs pirogues et matériels de pêche en Mauritanie.

A ceux là, dont certains soignent encore les blessés nous marquons notre entière solidarité.



En vérité, l’espoir n’est plus permis chez nos parents pêcheurs ce qu’ils ont tenu à manifester.



Nous sommes confrontés à une diplomatie moribonde qui bat lamentablement le record des échecs ; c’est pourquoi, le résultat reste toujours le même : des lendemains de plus en plus sombres pour la communauté que nous sommes.



Elle n’est même pas capable de manager une entente intelligente avec les pays frontaliers au Sénégal.



Dans le domaine de l’éducation, saint-Louis compte actuellement prés d’une dizaine d’établissements scolaires en état de délabrement avancé.



Notre tourisme agonise devant l’absence de politiques adéquates de promotion du secteur et la négligence de l’Etat.



Ca suffit avec la politique politicienne érigée par le régime en mode de gouvernance.



Toujours dans la région, ce régime et son ministre de l’intérieur doivent répondre des cas de fraudes décelés dans les inscriptions, notamment à Dagana. Des jeunes d’autres régions et d’autres communes du département de Dagana ont été frauduleusement inscrits dans la commune du Coordonnateur Oumar SARR car, étant incapable de lui faire face dans cette localité bleue.

Nous exigeons que les auteurs qui ont été pris la main dans le sac soient traduits rapidement devant la justice.



Nous mettons en garde l’APR et ses leaders d’arrêter toute tentative de fraude durant le processus électoral.



Nous militantes et militants libéraux, nous disons au régime de l’APR que nous portons les revendications et Les préoccupations des saint-louisiens qui comme, la plus part des sénégalais, pataugent dans des difficultés énormes.



L‘insécurité est devenue générale au Sénégal. Chaque semaine, se sont plusieurs cas de d’agressions, de meurtres, de braquages qui rythment la vie de nos concitoyens.

L’insalubrité et le manque d’éclairage public à Saint-Louis exposent les citoyens aux multiples menaces et risques cités plus haut.



Les tenants du régime sont aujourd’hui égarés et font dans la désinformation en distillant de fausses informations sur notre candidat, Karim WADE.

Qu’ils se le tiennent pour dit, nous sommes plus que jamais engagés à porter le combat du peuple. Combat qui aboutira à libérer les sénégalais par l’élection du frère Karim WADE à l’élection présidentielle de 2017.



Ils étaient passés à Saint-Louis, ils passent encore et passeront plus tard sans rien faire car ils en sont incapables.



Vive le PDS !

Vive le Président Abdoulaye WADE !

Vive le candidat, Karim WADE !



Saint-Louis, le 06 mars 2017

Pour le PDS Mayoro FAYE, Chargé de communication et membre du comité directeur du PDS.



