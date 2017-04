Visite de Christophe Bigot à Dakaractu : L’ambassadeur de France imprégné du travail effectué par la presse sénégalaise.

Ce n’est pas tous les jours qu’un organe de presse reçoit la visite d’un ambassadeur accrédité dans notre pays, et c’est donc ainsi, toute la presse sénégalaise qui est à l’honneur, avec le privilège accordé à Dakaractu par son excellence Christophe Bigot, ambassadeur de la République Française au Sénégal.



Pendant plus d’une heure d’horloge, le diplomate a visité les locaux de votre site préféré, « pour apprendre » selon ses propres termes.



En compagnie d’Aurélie Carlot, Chargée de mission Presse à l’Ambassade, Christophe Bigot a été accueilli par le Directeur commercial Chérif Yves Diaw et le rédacteur en Chef Samba Ardo Ba qui se chargera de lui présenter le reste de la rédaction. Mr Bigot, qui fera la connaissance de Serigne Diagne, Directeur de Publication de Dakaractu, s’est intéressé à « la naissance du site, son taux de fréquentation par les lecteurs, mais aussi son mode de financement et de fonctionnement qui lui permettent de rester crédible… »



Des questions auxquelles ont répondu tour à tour les responsables qui ont assouvi la curiosité de leur hôte. « On ne se plaint pas, et compte tenu de notre notoriété, on parvient à s’en sortir », avouera Mr Diaw.



La plateforme vidéo du site et les innovations accomplies, ont été autant de choses qui ont intéressé Mr Bigot.



« Nous voulons êtes proches des populations, qui ont tendance à penser que les entreprises de presse sont inaccessibles. Et nous leur offrons la possibilité de communiquer », dira encore Mr Diaw. Et c’est cette opportunité qu’a saisie le chanteur international Waly Seck, pour venir agrémenter de sa présence la visite de Mr Bigot et l’inviter personnellement à la célébration de son anniversaire prévu le 29 Avril prochain au Cices. Auparavant, le chanteur se sera produit le 22 du mois courant au Dock Pullman à Paris.



Après l'entretien à bâtons rompus que le site vous proposera bientôt, et un cocktail offert en guise de remerciements à son excellence, le diplomate prendra congé avec un sentiment de travail bien fait dans la presse sénégalaise en général et à Dakaractu en particulier...