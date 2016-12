Visite d'Etat du Président Macky Sall a Paris, la Cojer de France et la Cojer nationale se félicitent de la réussite de la visite historique du Président Macky Sall

Ce mercredi 21 décembre 2016, la COJER France dirigée par Emile Bakhoum a tenu une séance de travail avec la COJER Nationale avec à sa tête Madame Thérèse Faye Diouf et sa délégation. Ce fut l’occasion d’échanger sur le fonctionnement du parti et les stratégies à mettre en place en perspective des prochaines élections législatives. La coordinatrice nationale de la Convergence des jeunesses républicaines Madame Thérèse Faye Diouf et la COJER France, à l’unisson, se félicitent de la visite d’Etat historique,symbole de la vitalité démocratique du Sénégal et du leadership avéré de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. La COJER France salue le réel succès politique et économique de cette visite d’Etat au regard des nombreuses distinctions et accords de développement signés entre les deux Etats.En effet, en élevant le Président au rang de Docteur honoris causa par le Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, en installant le Président comme membre associé de l’Académie des sciences d’outre mer, la République Française vient ainsi saluer la tradition républicaine et démocratique du Sénégal. Par la signature d’un accord de 196 millions d’euros pour le train express régional et 15 millions d’euros pour la création du centre national de calcul scientifique à Diamniadio, le Président Macky Sall installe résolument le Sénégal vers les rampes de l’émergence et du développement inclusif au profit des générations futures. Cela dit, la COJER France dénonce cette opposition qui passe tout son temps à réduire l’action politique à l’agitation médiatique, aux ruses et artifices sans substance ni consistance, suscitant auprès du peuple un effet épidermique. Cette opposition sans programme de société pense qu’avec la paresse, le mensonge, le dénigrement, les roublardises, la tricherie, elle va reconquérir le suffrage des sénégalais. Pour ce faire, elle gagnerait à se soucier du peuple et non d’elle-même en construisant un vrai projet de société au lieu de se battre pour son propre confort. Mais hélas elle n’est capable que de cela et apparait comme « le pitre » de la place de la République. La COJER France et la COJER nationale entendent travailler en parfaite synergie pour apporter toute la force de la jeunesse républicaine au profit du parti et du Président Macky Sall. Tout en se félicitant de la présence d’une délégation officielle de la COJER Nationale, la COJER France réaffirme tout son engagement militant envers SEM Macky sall et entend œuvrer à la massification du parti. Elle ne ménagera aucun effort pour porter les préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Elle compte également dérouler son plan d’action pour l’obtention de la carte biométrique et une inscription massive sur les listes électorales dans toutes les villes de France afin d’assurer au Président une majorité écrasante aux prochaines élections législatives.