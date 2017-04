Visite à Khalifa Sall : La demande de Aïda Mbodj refusée à cause de sa non parenté avec le détenu

On en sait un peu plus sur les demandes de permis de visite refusées tour à tour à Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor et SG de l’UCS , et Mamadou Diop Decroix de AJ-PADS. En effet, la demande formulée par Aida Mbodj au doyen des juges d’instruction a essuyé aussi une fin de non-recevoir. Et sur la note en image, il est clairement mentionnée par le doyen des juges « réservée aux proches parents ».