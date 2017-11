Violent incendie à "PAC LAMBAY" : Des millions emportés par les flammes...

Un incendie dévastateur a emporté tous les matériaux du "PAC LAMBAYE". Les travailleurs émus par ces flammes démesurées et cette perte immense de matériel déplorent la non efficacité des sapeurs-pompiers. Débuté aux environs de cinq heures du matin, les soldats du feu n'ont toujours pas pu arrêter ce violent incendie qui gagne de plus en plus en ampleur. Le danger est présent, les fils de haute tension peuvent lâcher à tout moment, ont précisé les forces de sécurité. Ces dernières ont pris toutes les dispositions pour éviter que les personnes ne s’approchent des lieux envahis par les populations riveraines. Le préfet en compagnie de quelques membres du gouvernement fait l'état des lieux pour mesurer les dégâts. Jusque-là, l'incendie se propage et engloutit tout sur son passage, amenant la Senelec à mettre la zone hors délestage. Ce qui n'est pas sans handicaper les entreprises se situant dans le périmètre. Dakaractu qui est sur place ne manquera pas de vous relayer les prochains développements