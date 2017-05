Violences entre jeunes de l’Apr à Fass-Colobane : Les Précisions de Pape Maël Diop

Des violences ont éclaté hier entre des militantss de la convention des jeunes républicains de Fass-Colobane. Des échauffourées qui portent l’empreinte d’un certain Ass Ndoye qui, selon le coordinateur de la Cojer dans cette commune, serait soutenu par le DG des ADS. Mais selon Pape Maël Diop, il n’est ni de près ni de loin mêlé à ces violences.

« C’est avec beaucoup de regret et d’étonnement que j‘ai vu mon nom associé, aujourd’hui, à des actes de violence et à l’instrumentalisation dans le champ politique. En effet, je suis accusé à tort d’être derrière les jeunes qui se sont affrontés contre des partisans du Ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang qui était en tournée ce dimanche dans la commune de Fass-Colobane. C’est précisément Monsieur Ass Malick Ndoye qui est cité comme celui par qui j’aurais commandité ces actes de violences politiques. Je tiens à préciser ici, et pour une fois et pour toutes que je ne suis, ni de près ni de loin mêlé à des agissements d’Ass Malick Ndoye qui vont à l’encontre des recommandations du Président de l’Apr et Chef de l’Etat du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall » note t’il dans la déclaration qui nous est parvenue.

« Mon engagement pour la massification de l’Apr dans la courtoisie et le respect de nos différences est connu de tous et je ne me fixe aucune limite en la matière sur l’ensemble du territoire national. C’est à ce titre d’ailleurs que ce dimanche, au moment de ces regrettables faits, j’étais l’hôte d’une mobilisation à Diamaguène Sicap Mbao à côté du maire de cette commune, mon frère et ami Ndoffène Fall», assure le DG des ADS.

Pour Pape Maël Diop, le fait pour quelqu’un de travailler à l’Aéroport, ce qui est le cas d’Ass Malick Ndoye, ne signifie pas qu’il cautionne, instruit ou commandite ses actions politiques.

« Ils sont du reste très nombreux les jeunes, agents des ADS, avec qui je n’ai aucune relation en politique et qui s’activent pourtant avec de nombreux responsables de l’Apr et même de l’opposition » dira-t-il.

Pour finir, M Diop de saisir cette occasion pour demander aux responsables de la commune de Fass-Colobane de prendre leurs responsabilités.

« En ce qui me concerne devant de tels agissements, et relativement à ma démarche en politique basée sur l’ouverture et la solidarité, et pour dissiper tout malentendu à l’avenir je surseois à tous les engagements que j’avais pris dans le cadre de mes activités pour le développement dans cette commune » conclut le Président du Rassemblement Autour de Macky (RAM)