Violence et détention d’armes sans autorisation, menace de mort : Un délégué médical jugé

Le délégué médical Blondin Diop Président de l’association des habitants de l’Asecna a comparu devant le juge statuant en matière de flagrant délits de Dakar pour les faits de violences et voies de faits, menace de mort, détention d’arme sans autorisation et opposition à la construction de travaux autorisés par l’État.

Depuis un certain temps les jeunes du quartier de la Cité Asecna sont opposés à ceux de Ouakam. Tout est parti d’un stade offert par l’État du Sénégal que l’Agetip projette de construire à Ouakam. Le site choisi fait l'objet d'une appropriation de la part des habitants du quartier. Malgré moult réunions tenues, au cours desquelles les autorités administratives leur ont fait comprendre que le terrain appartient à l’État, les jeunes ont tenu tête. Et la situation a dégénéré lorsque l’Agetip tentait de débarquer des matériaux de construction sur le site. Des propos houleux et des menaces de mort avec arme s’en sont suivis.

A l’enquête préliminaire la partie civile Daouda Diop conseiller municipal à la mairie a déclaré que quand il est venu demander à Blondin si c’est lui qui avait ordonné aux ouvriers d’arrêter les travaux, il s’est retiré du reste du groupe avant de revenir avec son arme. Il a tiré un coup de feu en l’air et un autre en leur direction. Les jeunes ont commencé à jeter des pierres.

Le maitre des poursuites a demandé que le délit de menace de mort soit écarté et a requis une peine de 1 mois assorti de sursis pour le délit de violence et port illégal d’arme.

La défense a emboîté le même pas que le procureur en demandant la relaxe pure et simple de tous les délits. Selon lui dans ce dossier il n’y a aucun élément objectif.

Le délibéré sera vidé le 08 juin