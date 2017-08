Viol sur une mineure de 15 ans : Le chauffeur prend 5 ans ferme

Soulèye Sall né en 1960, chauffeur de profession, marié à deux épouses et père de 09 enfants, est accusé de viol sur une fillette née en 2002. Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits le prévenu a nié les faits. Il a laissé entendre que la fillette avait l’habitude de fréquenter sa chambre avec ses sœurs.

Ndèye Y. Ndiaye la victime de dire que le vieux Sall lui a demandé un jour de venir balayer sa chambre.

« Je lui ai dit que j'ai des maux de tête. Il a formulé des prières sur ma tête, et depuis lors je suis à sa merci. Il me doigtait et me pénétrait. Il avait aussi l'habitude de filmer ses ébats sexuels avec sa femme qu'il me faisait visionner tout les jours. Nous avons eu des rapports sexuels à 6 reprises » a-t-elle ajouté.

L'avocat de la partie civile, Me Abdoul Daff, dans sa plaidoirie a qualifié le prévenu d'homme extrêmement dangereux et manipulateur dont la seule arme de défense est de nier.

« Il est friand de petite fille. Il se rabat sur des filles de 14 ans. Il est constant comme l’atteste le certificat médical que la fille a subi des attouchements sexuels. Il a demandé au tribunal de recevoir la constitution de partie civile et demandé la somme de 3 millions de FCFA.

Le ministère public dans son réquisitoire a souligné qu'il faut la matérialité des faits et que le certificat médical prouve qu'il y a conjonction sexuelle. Vu l'extrême gravité des faits, il a requis la peine de 10 ans ferme.

Le tribunal l'a finalement déclaré coupable et a condamné Sall à 5 ans ferme...