Viol sur mineure : L'élève de Terminale écroué pour avoir violé une fille de 14 ans

Accusé d’avoir violé une fille de 14 ans, M. N. Ndiaye, élève en classe de Terminale, et âgé de 19 ans, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la Mac de Louga depuis hier. Il a profité selon « l’Obs » d’une cérémonie religieuse dans la commune de Guéoul, pour entrainer la mineure dans sa chambre et à l’insu de ses parents. Ainsi de 18h à 23 heures les deux tourtereaux sont restés dans la chambre. Pressée de questions par ses parents qui s’inquiétaient de son absence la jeune fille a craché le morceau. Le diagnostic médical révèle cependant que la mineure a subi une défloraison plus ou moins ancienne de l’hymen.