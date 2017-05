Viol et usurpation de fonction avec menace de mort : Le ferrailleur en bâtiment encourt une peine de 2 ans ferme

Marié et père de deux enfants, Baye Sidy Hanne, ferrailleur de profession, a comparu devant le juge des flagrants délits de Dakar pour usurpation de fonction, vol avec violence, viol et menace de mort. La victime Ngoné Ndaw a déclaré que le 27 mars 2017 aux environs de 14 heures un de ses oncles lui avait demandé de le retrouver dans un Fast-food en ville.



C’est sur le chemin du retour qu’un individu s’est présenté devant elle se faisant passer pour un policier,après lui avoir montré une carte professionnelle. Il aurait inventé que dans le « Fast-food » d'où elle venait de sortir, un individu a été poignardé et toutes les personnes qui y étaient présentes ont étés appréhendées. Il a demandé donc à Ngoné Ndaw de le suivre.



« Il m’a conduit dans un immeuble sis à Petersen au dernier étage où il n’y avait personne sur place. Il a brandi un couteau et a pris mes deux téléphones et la somme de 17.000 FCFA. Il m’a intimé l’ordre de me déshabiller et m’a violée sans même utilisé de préservatif. Après avoir satisfait son désir il m’a abandonné sur place ».



A la barre, la victime a réitéré les mêmes déclarations que le prévenu a balayées d’un revers de main.

Selon lui, la présumée victime raconte des contre vérités. Qu’il ne la connait même pas et qu’il était à Mbour pour un chantier au moment des faits. Le téléphone de la victime en sa possession, il argue l’avoir acheté au marché Colobane avant de le revendre.



L’avocat de la partie civile a demandé 2 millions pour les dommages et intérêts



Le ministère public a demandé la relaxe du délit de viol parce qu’il n’y a aucun document attestant qu’il y a eu conjonction sexuelle et que le viol est une infraction qui doit être prouvée. Mais pour le vol, il ne peut être contesté que la partie civile ait été victime puisque son téléphone a été retrouvé dans les mains du prévenu.

Il a requis une peine de 2 ans ferme pour le vol avec violence et 6 mois pour l’usurpation de fonction et ordonné la confusion des peines.



Une peine très sévère, selon l’avocat de la défense qui souligne qu'aucune preuve n’a été rapportée dans ce dossier il demande au tribunal de disqualifier les faits de vol en recel et le relaxer des autres délits



Le délibéré sera vidé le 07 Juin prochain