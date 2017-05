Viol et détournement de mineure : Modou Ndong avait séquestré et violé une gamine de 17 ans

« Je suis sortie des toilettes et il m'a attrapée et a mis sa main sur ma bouche. J'ai tenté de crier mais il m'a fait entrer de force dans sa chambre où il a mis sa main dans mon sexe… Un certain Ass, qui est notre voisin a alerté la maison ».

Les déclarations de la présumée victime ont été battues en brèche par le prévenu qui déclaré que la petite À. Diop était sa petite amie et que leur relation a duré 3 mois.

Le jour des faits Modou Ndong a déclaré qu'il a quitté tôt la maison parce que sa voiture était en panne et vers 13 heures A. Diop l’a appelé.

« C'est quand je prenais tranquillement mon dîner qu'elle est arrivée chez moi et on a entretenu des rapports sexuels. Mais elle m'avait dit qu'elle avait 19 ans » précise t’il

Le ministère public dans son réquisitoire a souligné qu'il est avéré qu'il y a eu conjonction sexuelle parce que le certificat médical atteste des déchirures hyménales. Mais le problème se pose sur la possibilité d’une contrainte pour passer à l’acte de la part du prévenu.

Il a requis la relaxe au bénéfice du doute concernant le délit de viol et pour le détournement de mineure il a requis une peine de 6 mois ferme compte tenu de l’âge de la victime.





L'avocat de la défense Me Iba Mar Diop a plaidé pour la relaxe pure et simple du délit de viol car selon lui, il n'y a pas de viol au sens de l'article 320 du code pénal et pour le détournement de mineure rien ne prouve que la fille n'est pas majeure, aucun acte de naissance n'a été produit et ils habitent la même maison. Sur ce, il a plaidé pour le renvoi des faits de la poursuite



Le délibéré est fixé au 26 Mai