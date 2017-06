Viol du bébé de Thiès : Le présumé auteur invoque la démence

Accusé du viol du bébé de 18 mois à Thiès, puis arrêté à Touba où il s’était terré, Youssou Diène qui avait un premier temps nié les faits devant les policiers enquêteurs, a fait des aveux circonstanciés. En garde à vue au commissariat de police du 1er arrondissement, le suspect nie avoir commis cet acte ignoble et argue s’être rendu précipitamment à Touba pour un Magal. Mais des témoins assurent l’avoir vu le jour des faits escalader le mur du domicile de son ami. Acculé, il cèdé et allègue avoir été mu par le démon. Les prélèvements faits pour les besoins de l’enquête devraient finir par innocenter ou enfoncer définitivement le mis en cause.

L’Obs