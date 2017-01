(Vidéo) Tournée du PDS à Thiès: Massaly mobilise, désavoue Oumar Sarr et dicte sa loi à Thies…Regardez

Le comité directeur du PDS a effectué une visite de travail avec les différentes composantes du parti démocratique à Thiès. A cette occasion, Mouhamadou Lamine Massaly, le président de la fédération urbaine du PDS à Thiès a fait une sortie tonitruante dans la presse devant la permanence pour dénoncer l’attitude d’Oumar Sarr qui, selon ses dires, constitue à ses yeux « le problème du PDS ». Aussi et se considérant comme majoritaire et leader incontesté du PDS à Thiès, il ne peux pas comprendre qu’Oumar Sarr fasse du favoritisme en rencontrant d’autres factions insignifiantes du parti démocratique. Parce que, explique-t-il, la majorité est derrière lui. Une majorité qu’il dit avoir démontré à travers une forte mobilisation présente devant la permanence du parti au moment où Oumar Sarr « perdait son temps » à l’intérieur »: « Cette forte mobilisation, a crié Massaly, démontre que je suis bel et bien le patron du PDS à Thiès. « Rien ne se fera ici sans moi… » .



thiesinfo.com