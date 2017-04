Vidéo : Sadio Mane buteur contre Everton (Liverpool 3-1 Everton)

Sadio Mane ouvre le score à la 8e minute de jeu. Liverpool a battu Everton d’Idrissa Gana Gueye. Sadio a cédé sa place à Divock Origi à la 57e minute de jeu.



L’attaquant sénégalais marque son premier but après les matches amicaux des lions contre le Nigéria et la Côte d’Ivoire, le 23 et le 27 mars dernier.