(Vidéo) Idrissa Seck chez Thierno Alassane Sall pour présenter ses condoléances

Devant les membres de la famille, le président du parti Rewmi a rappelé les relations étroites qui ont existé entre feu Ahmed Tidiane Sall, père de Thierno Alassane Sall et lui. Ce dernier l’a dit toujours considéré comme son propre fils et qu’il venait voir souvent. Il l’avait toujours encouragé quand il vivait des épreuves dures. C’est pour cela qu’il a tenu à se déplacer pour présenter ses condoléances à la famille. Son déplacement se justifie aussi par ce que Thierno Alassane Sall représente pour Thiès et le Sénégal. Idrissa Seck a dit à la famille qu’ « il partage la volonté divine. Et qu’en de pareilles circonstances, le fidèle musulman doit accepter cette volonté divine. Nous l’acceptons et prions pour que Dieu-Tout puissant accueille notre père, qui faisait partie des plus éminents guides religieux, au Paradis ».



Il a tenu à souligner également que « Thierno Alassane Sall n’a jamais été emporté par la politique politicienne. Je présente donc mes condoléances à la famille, au quartier, à Thiès et au Sénégal ».



Un des membres de la famille a accepté ses condoléances et les lui a rendu eu égard aux relations qui existaient entre Idrissa Seck et le défunt. Quant à Thierno Alassane Sall, il a fait noter qu’il ne fait que suivre le chemin tracer par son père, un chemin marqué par l’amour du travail et la discipline ».



Prenant la parole, Thierno Alassane Sall a d’abord confirmé les relations étroites qu’il y avait entre son père et Idrissa Seck. Il a signalé que son père n’aimait pas l’injustice. C’est pourquoi il prenait position pour lui. Il a remercié le président de Rewmi pour sa reconnaissance et que même eux, ils pouvaient bien se déplacer chez Idrissa Seck pour lui présenter les mêmes condoléances parce qu’ils savent ce que représentait leur père pour lui.



thiesinfo