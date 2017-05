Victorieux face à l'Us Gorée (2-1) : Génération foot réalise un grand pas vers le titre

Ce dimanche, en lever de rideau, au stade Demba Diop, c'étais le duel des extrêmes entre le leader Génération Foot (GF) et le dernier Us Gorée. Un duel remporté (2-1) par les pensionnaires de l'académie basée à Déni Biram Ndao. GF a réalisé ainsi un grand pas vers le titre, confortant ainsi sa place de leader. Quand aux insulaires, ils n'ont pas pu se relancer pour le maintien. Ce mauvais résultat leur complique la tâche.



Guédiawaye FC en bon dauphin



C'était l'un des chocs de la 21ème journée du championnat de Ligue 1. Guédiawaye FC, deuxième au classement et son suivant immédiat le Jaraaf de Dakar se sont affrontés ce dimanche au stade Amadou Barry. Les banlieusards, à domicile, ont remporté (2-0) les trois points de la victoire. Une deuxième victoire successive pour Guédiawaye FC, qui attend toujours le verdict sur le contentieux avec le Casa Sports. Les deux équipes sont maintenant séparées de quatre points au classement.



Niary Tally - Diambars 0-0



En deuxième heure, Diambars et Niary Tally se sont affrontés, en match comptant pour la 21ème journée du championnat de Ligue 1. L'équipe du quartier de Niary Tally Grand Dakar Biscuiterie (NGB), à domicile, a concédé le nul face aux académiciens. C'était un match âprement disputé.