Victimes des attentats de Ouagadougou : Qui étaient le Sénégalais Mehsen Fenaiche et son épouse canadienne ?

On en sait un plus sur la victime sénégalaise des attentats de Ouagadougou. Il s'agit de Mehsen Fenaiche. Agé de 32 ans, il vivait à Ouagadougou avec son épouse, Tammy Jeanne Mackay, une canadienne d'origine vietnamienne qu'il a rencontrée au pays des Hommes intègres. Elle aussi a péri dans l'assaut lancé contre le restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou par deux terroristes non encore identifiés. Sa grand mère Doris Mackay a confirmé sa mort à nos confrères du thestar.com.



D'origine libano-syrienne, Mehsen Fenaiche a vu le jour à Rebeuss, un quartier populaire de Dakar. Selon des informations obtenues par Dakaractu, il a fait ses études élémentaires à l'école franco arabe Al Zahra. Deux de ses anciens camarades de classe le présentent comme quelqu'un de serviable, gentil. “Avec Mehsen, on s'était perdu de vue depuis plus de dix ans. Mais par la magie du net, on s'est retrouvé”, confie Abdoulahi Bâ.



Des retrouvailles avec d'anciens camarades de classe d'Al Zahra



Agent de transit de son état, cet ancien camarade de Mehsen est tétanisé par la nouvelle. “j'ai du mal à y croire”, répète t-il non sans se rappeler la dernière conversation qu'il a eu avec la seule victime sénégalaise de l'attaque terroriste du dimanche 14 août. “La dernière fois qu'on a communiqué, il m'invitait à le rejoindre au Burkina Faso tout en vantant la stabilité qui s'installait peu à peu dans le pays”, se remémore Abdoulahi.



“On préparait nos retrouvailles”, enchaîne Djibril Sèye, lui aussi ancien camarade de classe de Mehsen. Il se souvient de ce dernier comme d'un élève réservé, “parfois taquineur”. “ Je l'embêtais souvent sur la manière dont il utilisait son nez pour parler”, embraie Djibril qui se dit “choqué”.



Sur sa page Facebook, Mehsen Fenaiche affichait le sourire en compagnie de sa Tammy dans un selfie pris depuis Istanbul, en Turquie le 23 juillet dernier. Moins d'un mois après cette séquence idyllique, ils ont poussé leur dernier souffle au restaurant Aziz Istanbul, à Ouagadougou. Un couple qui se sera voué mutuellement amour jusqu'à la dernière goutte de sang. Tammy Jeanne Mackay a dit oui au sénégalais le mois dernier, renseigne une source proche des défunts tourtereaux.



Assane Sall, l'autre victime des terroristes



Outre Mehsen Fenaiche et son épouse canadienne qui était enceinte de six mois, dix huit (18) autres personnes ont perdu la vie dans l'assaut meurtrier de ce dimanche. Mais ce n'est pas la première fois qu'un sénégalais meurt dans un attentat terroriste. Alors qu'il séjournait à l'hôtel Radisson Blu de Bamako en novembre 2015, Assane Sall a été pris pour cible par des djihadistes qui feront au passage 26 autres victimes avant d'être tués à leur tour. Al Qaida au Maghreb islamique avait revendiqué l'attentat.