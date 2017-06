Victime d'un malaise cardiaque: Cheick Tioté nous a quittés

Triste nouvelle que vient d’apprendre la planète football en ce lundi après-midi. Cheick Tioté, le milieu de terrain de 30 ans notamment passé par Newcastle, est décédé suite à un accident à l’entraînement. Transféré à l’hôpital, le service médical n’a rien pu faire pour lui sauver la vie. « C’est avec une énorme tristesse que je peux confirmer que mon client Cheick Tiote est malheureusement décédé plus tôt dans la journée après s’être effondré à l’entraînement avec son club Beijing Enterprises », a confié son agent Emanuele Palladino dans des propos rapportés par Sky Sports.

Tioté, arrivé cet été du côté de Beijing en deuxième division chinoise, comptait 37 sélections avec les Éléphants de la Cote d’Ivoire. Milieu de terrain avec un profil plutôt défensif mais très à l’aise lorsqu’il fallait se projeter vers l’avant, il avait réalisé plusieurs saisons de belle facture avec les Magpies de Newcastle. Avant de rejoindre l’Angleterre en 2010, il avait notamment évolué aux Pays-Bas à Twente et à Roda ainsi qu’à Anderlecht en Belgique.

« On ne peut rien dire pour le moment et nous demandons à ce que le deuil de la famille soit respecté en ce moment difficile », a ajouté Palladino. Un nouvel événement tragique pour le football, un peu plus d’un an après la disparition de Patrick Ekeng, qui était décédé en plein match dans le championnat roumain après un malaise. Espérons ne plus avoir à vous communiquer de nouvelles de la sorte...

