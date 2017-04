Verdict final procès Habré : Ses avocats parlent « d’un procès d’échec »

Les avocats de l’ancien dictateur Tchadien Hissein Habré, après le prononcé avant hier du verdict final du procès, ont en conférence de presse, présenté ce dernier comme un condensé d’échecs. Un Procès de tous les échecs. Échec des autorités politiques qui ont parrainé ce procès, et ont laissé Idriss DEBY être le Maître du jeu judiciaire, assurant un grande part du financement rappelle les avocats.

Ce procès, ajoutent-ils, a été aussi un échec pour les magistrats en mission auprès des CAE, qui ont mis de côté l’essence même de leur mission: indépendance, impartialité et équité. Selon eux, « le Président Habré était déjà condamné, avant même que ne s’ouvre l’audience d’Appel ».

Les avocats ont dénoncé par ailleurs des scènes de violences contre les militants de Habré qu’ils imputent « à la conséquence d’une carte blanche donnée par Macky SALL d’abord à Mme Aminata Touré et ensuite à M Sidiki Kaba ». Ces autorités indiquent-ils, ont utilisé cette affaire pour construire un agenda personnel pour lequel elles étaient prêtes à toutes les violations des principes d’un procès juste et équitable.

L’affaire Hissein Habré est –elle finie?

Non répondent les avocats. Selon les avocats, de nombreux cris de satisfaction ont été poussés par certaines personnes pour dire que l’affaire Habré est terminée. « Bien sûr que non, l’affaire Hissein Habré est loin d’être terminée et nous le leur démontrerons en temps utile » promettent-ils.