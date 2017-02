Verdict : Toussaint Manga et Cie sont libres

On attendait un verdict d’apaisement ce matin, et il en a été ainsi pour l’affaire Toussaint Manga et Cie. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle a prononcé la relaxe pour le secrétaire général de l’Ujtl et sa camarade Fatou Ndao. Cheikh Sène quant à lui, a écopé d’un an de prison ferme. Une peine de 6 mois de prison ferme a été prononcée pour les trois autres. Il s’agit de Moussa Mané, Serigne Abo Mbacké Thiam et Abdourahmane Ly, tous des militants du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Tous étaient en liberté au moment du verdict et le sont restés, car ils avaient déjà purgé leur peine en détention provisoire. Certainement, la décision ne sera point frappée de recours. La défense n’ayant aucune raison de revenir sur un verdict qui fait son affaire. Les prévenus pourront ainsi se contenter de cette bonne décision. Et le Parquet n’a non plus aucune raison de faire entendre davantage la voix de l’intérêt public. Toussaint Manga et ses camarades de parti étaient poursuivis pour rassemblement illicite ayant causé des violences aux personnes, destruction de biens, coups et blessures volontaires, vol, dégradation de biens appartenant à l’Etat.