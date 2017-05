Verdict : Abdoul Mbaye blanchi de tous les chefs d'accusation

Abdoul Mbaye peut pousser un ouf de soulagement. Le verdict est tombé dans l’affaire qui l’opposait à son ex épouse. Ainsi, l’ex Premier Ministre a été relaxé sur tous les chefs d’accusation. Quant à Mme Diack, elle a été tout simplement déboutée. Pour sa part, l’agent municipal a été condamné à 6 mois avec sursis.

Pour rappel, le procureur avait requis un an de prison ferme contre l'ex premier ministre Abdoul Mbaye pour faux et usage de faux, tout en demandant la relaxe de son épouse.