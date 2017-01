Venu soutenir Bamba Fall et cie : Un maire socialiste violemment heurté par un véhicule à Sandaga

L’information, la triste information est passée inapercue puisqu’elle a été verrouillée en haut niveau. C’était sans compter « L’œil du Témoin ». Tenez ! Le jour où le maire de la Médina, Bamba Fall, s’apprêtait à être reconduit au tribunal suite à trois retours de parquet, il y avait foule aux alentours du commissariat central de Dakar. Parents et militants socialistes avaient pris d’assaut l’hôtel de Police pour venir apporter leur soutien à leur camarade Bamba Fall et ses huit compagnons arrêtés pour destruction de biens privés, violences et menaces de mort. C’est dans cet élan de solidarité qu’un célèbre maire socialiste régnant dans une localité de la région de Diourbel était venu à Dakar pour se faire distinguer dans le lot des pro-Khalifa. Malheureusement pour lui, en traversant la rue de Thiong juste à hauteur du commissariat central de Dakar, l’honorable maire a été violemment heurté par un véhicule 4x4 conduit par un laveur de voitures. Grièvement blessé, il a été rapidement évacué à la clinique « Casahous » toute proche. Alertés, les policiers se sont rendus sur les lieux de l’accident pour constater les dégâts corporels. Identifié, le chauffard n’était autre qu’un laveur de voitures ayant pris l’initiative de vouloir restituer le véhicule qui lui avait été confié à son propriétaire. Hélas, le jeune chauffard n’a pas de permis de conduire. Un délit de défaut de permis qui a poussé les enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar à procéder à son arrestation. D’ailleurs, il devrait être déféré, hier, parquet. Quant à la victime, son état de santé ne s’est pas encore amélioré. On dire que « aqou Tanor mo ko dal ». En voilà en tout cas un à qui le soutien à Khalifa n’aura pas porté bonheur…



