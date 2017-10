Venu accompagner un malade : L. Ndong se fait poignarder par un ancien pensionnaire de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye

L. Ndong, qui accompagnait un malade à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye a eu la peur de sa vie le 9 Octobre dernier. En voulant aider un médecin du pavillon qui voulait faire sortir de son bureau un ancien pensionnaire de l’hôpital, il a reçu deux coups de couteau de ce dernier. Un au niveau du bras et dans le dos. Il a eu beaucoup de chance puisque pris en charge très tôt par les médecins et évacué au service de neurochirurgie où on lui a fait plusieurs points de suture. Le mis en cause a été déféré au parquet