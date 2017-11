Vente de migrants en Libye : Ousmane Sonko pour un Observatoire africain contre le racisme

Vous suivez en direct sur Dakaractu la manifestation « Non à toutes les formes d’esclavage » à laquelle assistent plusieurs organisations politiques et de la société civile. Notre envoyé spécial a recueilli l’analyse de Ousmane Sonko, qui est revenu sur les causes depuis l’épisode de Barça ou Barsax en 2006. « La traite des êtres humains est la forme la plus aboutie du racisme » , pense-t-il.

« On doit refuser cela au niveau institutionnel, au niveau africain », dénonce Sonko. « On a droit à un minimum de racisme », rappelle-t-il. Avant de vider son chargeur sur le " Macky" en ces termes : « On doit rester sur place et se battre contre ce groupuscule de politiciens qui s’accaparent des ressources de ce pays. 80 % de nos ressources sont aux mains des Français, des Turcs et des Marocains. Il y a 57 ans, on avait le même niveau que le Maroc. On dépassait la Libye. Donc, la responsabilité de ce phénomène migratoire incombe aux dirigeants corrompus», remonte-t-il. Avant de proposer la mise en place d’un Observatoire africain contre le racisme.