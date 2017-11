Vente de migrants en Libye : « L’EI installé aujourd'hui en Libye, est à l'œuvre dans cette tragédie » (Chérif Sabaly)

La vente d’esclaves en Libye a fini de créer un malaise international. Des réactions se font de la part des grands de ce monde, en Afrique plus particulièrement. Si certains accusent directement l’Etat Libyen, M. Chérif SABALY, lui pointe un doigt accusateur en direction de l’Organisation de L’État Islamique, mais aussi de l’occident. Selon, lui, « Le monstre créé par les Usa et Israël que l'on appelle EI est aujourd'hui installé en Libye et est à l'œuvre dans cette tragédie. Il n'est pas pas question d'arabes contre des negro africains. Le racisme est une erreur d'appréciation que les ennemis impérialistes cherchent manifestement à installer dans l'opinion africaine. Ceux qui ont détruit la Libye sont à la manœuvre dans cette entreprise de construction de la guerre civile. Les dictatures arabes sunnites ou chiites sont passées à la trappe au Proche Orient. C'est notre tour. Le sous développement de l'Afrique Sud saharienne est la principale cause de la migration de la jeunesse de cette partie de notre continent. »