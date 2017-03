Veille de demi-finale : Décrassage des juniors dans la bonne humeur

Comme à chaque lendemain de match, les Juniors ont consacré leur séance d’hier au décrassage. Un entraînement qui s’est déroulé dans la bonne humeur de demi-finalistes de CAN et futurs Mondialistes.



Relax comme depuis leur arrivée, les Koto Boys ont effectué leur séance du jour dans une ambiance bon enfant. Le staff technique est arrivé en premier sur le terrain d’entraînement pour mettre tout en place. Sidate Sarr et Souleymane Diallo, autour du coach principal Joseph Koto, placent minutieusement plots et autres repères. Quelques instants plus tard, c’est au tour des joueurs de débarquer pour se rassembler au rond central. La bande à Mamadou Diarra s’est alors adonnée à de petits jeux histoire de réveiller les muscles, avant d’être rappelée par le staff technique.



Divisés en deux groupes, les joueurs ont fait quelques tours de terrain pour ensuite effectuer des étirements. Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de participer à la dernière rencontre sont pris en charge par «Boud’Chou» et ses collègues pour des exercices plus soutenus. Ces derniers n’ont pas lésiné sur leurs efforts en dépit de l’intensité de la séance. Néanmoins, la bonne humeur était au rendez-vous, les joueurs n’arrêtant pas de se chambrer. Sous l’oeil vigilant des dirigeants.