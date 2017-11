Veille de Gamou à Kaolack : La mairie déploie des moyens pour la salubrité et l'éclairage public

La municipalité vient de déployer des moyens matériels et ses techniciens de surface pour éradiquer le phénomène de l'insalubrité à Kaolack. Ainsi, une visite de terrain a été effectuée ce dimanche avec la presse au niveau des zones où ces derniers en compagnie des associations de jeunes ont été mobilisés pour nettoyer les ordures qui avaient fini d'élire domicile.



Conduite par l'agent voyer, Mamadou Diédhiou, la délégation s'est rendue à Médina Baye, Dialagne, Médina Mbaba entre autres, en vue de constater l'état d'avancement des travaux. À cet effet, les canaux à ciel ouvert ont été curés et fermés et les rues débarrassées de leurs ordures.



Avant de boucler, une équipe d'électriciens a été également mobilisée surtout à Médina Baye et environs pour remplacer les lampes défectueuses. Objectif, rendre éclairés tous les quartiers de Kaolack avant, pendant et après le Gamou, dira Khalifa N'Dour, le responsable dudit secteur.