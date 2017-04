Vaste opération du fisc dans le football au Royaume-Uni et en France

La presse britannique a précisé que les clubs de West Ham et de Newcastle avaient été visés et que le patron de Newcastle, Lee Charnley, avait été arrêté. L'administration fiscale a expliqué dans un communiqué avoir "arrêté plusieurs personnes travaillant dans le football professionnel pour des fraudes suspectées à l'impôt et aux cotisations sociales".



Elle a souligné que les enquêteurs procédaient à des fouilles sur plusieurs sites des deux côtés de la Manche, évoquant notamment "des endroits au Nord-Est et dans le Sud-Est de l'Angleterre", sans plus de précision sur les villes et les clubs concernés.



"Dossiers, ordinateurs, téléphones"

Le club de West Ham qui joue en Premier League, la première division du football anglais, est situé à Londres, dans le sud-est de l'Angleterre. Évoluant en Championship (deuxième division) mais assuré de remonter en Premier League l'année prochaine, Newcastle est situé dans le nord-est anglais.



Le fisc britannique a ajouté avoir "saisi des dossiers d'entreprises et financiers, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables". Il a ajouté que les autorités françaises "aident l'enquête britannique, ont procédé à des arrestations et à des recherches dans plusieurs endroits en France", sans s'étendre davantage. Les deux clubs évoqués par la presse britannique n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.