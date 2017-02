Van Persie insulté et menacé par la femme d'un adversaire

Entre ferveur incandescente et tension palpable, les derbies stambouliotes font partie des duels les plus chauds en Europe. Dimanche passé, le match opposant Besiktas à Fenerbahçe (0-1 en 8e de finales de la coupe de Turquie) l'a encore confirmé.



Grossière simulation



À l'approche de la pause, Robin Van Persie s'est illustré avec une grossière simulation. Nez à nez avec Dusko Tosic, il est tombé littéralement à la renverse après avoir seulement effleuré le front de son adversaire. L'arbitre est tombé dans le panneau et le défenseur serbe de Besiktas a été exclu.



"J'avais un très bon ami dans l'équipe adverse mais aujourd'hui ça a changé, a regretté, amer, Oguzhan Ozyakup, ancien coéquipier de RVP à Arsenal (2008-2011). Parfois, tu vois le vrai visage d'un footballeur sur le terrain".



"Van Persie est un stupide enc..."



Un fait de match qui n'est en outre pas passé inaperçu auprès de Jelena Karleusa, la compagne de Dusko Tosic. "Van Persie est un stupide enc... Casse-toi la jambe, trou du c... !", a-t-elle écrit sans détour. Le joueur serbe lui a demandé ensuite de retirer ce message.



Après avoir inscrit le seul but de la rencontre, Robin Van Persie a volontairement provoqué les supporters du Besiktas en leur mimant un acte sexuel avec sa langue.