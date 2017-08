Vainqueur du Concours international de récital du Coran : L’Arabie Saoudite offre une bourse d’études à Moudjtaba Diallo

Le Royaume d’Arabie Saoudite a offert, hier, une bourse d’études à Mouhammadoul Moudjtaba Diallo, vainqueur du Concours international de récital du Coran en Malaisie. Il a également reçu la somme de 5 millions de FCfa. Quant à Sokhna Mame Diarra Ngom, classée troisième au même concours, elle a reçu la somme de 3 millions de FCfa et un ferme engagement de l’Ambassadeur saoudien de recevoir une bourse une fois le baccalauréat en poche.



Mouhammadoul Moudjtaba Diallo, vainqueur du concours international de récital du Coran organisé en Malaisie, accompagné de Sokhna Mame Diarra Dieng, troisième au même concours, étaient hier les invités de son excellence Abdallah Ahmad Al-abdan, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Sénégal. Ces récipiendaires, reçus à la résidence de l’ambassadeur, étaient accompagnés de leurs parents et encadreurs. C’est dans le but de « saluer et de récompenser l’acte sublime réalisé par ces deux valeureux enfants, en se plaçant parmi les premiers dans un concours international, que nous les recevons les bras grandement ouverts », a d’emblée déclaré l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite.



Son Excellence a particulièrement salué « l’abnégation et la détermination de ces deux purs produits sénégalais qui ont su faire honneur à leur pays devant la face du monde ». Pour tout cela, le Royaume d’Arabie Saoudite ne pouvait rester indifférent, a-t-il indiqué. C’est pourquoi, les autorités saoudiennes ont offert une bourse d’études à Mouhammadoul Moudjtaba Diallo qui va poursuivre ses études supérieures à l’Université de Médine. En plus de cette bourse, Moudjtaba Diallo a reçu la somme de 5 millions de FCfa.



Sokhna Mame Diarra Ngom a, quant à elle, reçu la somme de 3 millions de FCfa. Hormis cette somme, les autorités saoudiennes se sont engagées à lui offrir une bourse, une fois ses études bouclées. Elle pourra, ainsi, aller poursuivre ses études en Arabie Saoudite.



Dr Habib Sy, encadreur de Mouhammadoul Moudjtaba Diallo, s’est exprimé au nom des deux familles. Il s’est réjoui de la « grandeur et de la fraternité qui résident dans la relation entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République du Sénégal ». Dr Sy a notamment salué un « geste de haute portée ». A travers cet acte, les autorités saoudiennes viennent de concrétiser le rêve d’un jeune garçon qui souhaite de tout son cœur aller acquérir de nouvelles connaissances, a-t-il ajouté, exhortant les bénéficiaires à se maintenir dans l’excellence et le travail, gage de réussite.



Le Soleil