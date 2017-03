Vagabondage : Moses Ubochi se masturbait dans la rue devant les enfants

Le bas ventre en feu, sans domicile fixe , aussi fauché qu’un rat d’église au point de ne pouvoir payer une passe à une belle de nuit, un préservatif dans la poche, Moses Ubochi, Nigérian, s’est tout bonnement masturbé et a joui publiquement. Plus insolite encore, il l’a fait devant des fillettes d’environ 10 ans qui étaient au manège sis à Amitié 2. Selon « l’As » il a été déféré devant le procureur par la Police du Point E pour outrage à la pudeur, pédophilie et vagabondage.