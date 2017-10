Vacances vertes : Plus de 250 tonnes de déchets enlevés, 1300 plants reboisés

Après deux mois de mise en œuvre, l’initiative « vacances vertes » a été clôturée hier à l’esplanade de Guédiawaye, en présence du Colonel Baidy BA, Directeur des Eaux et Forêts, venu représenter le ministre de l’environnement et du développement durable.L’initiatrice de ce projet, Madame Khady Camara, a indiqué que le but était d’entretenir davantage notre environnement. Aussi les « Vacances Vertes », ont permis d’enlever plus de 250 tonnes de déchets dans Dakar et sa banlieue au travers de dépôts d’ordures sauvages avec l’appui de l’UCG ; de nettoyer 40 écoles, 10 autres places publiques et 07 marchés ; le reboisement de 1300 plants dans les écoles, les mosquées et autres places publiques et enfin la distribution de 300 bacs à ordures, grâce au soutien du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.Le Colonel Ba qui s’est réjoui d’une réussite totale de cette initiative, a encouragé tout un chacun à participer à la protection de l’environnement.« Nous sommes conscients que notre action en tant qu’Etat, à elle seule ne suffit pas pour atteindre les objectifs d’émergence. Un capital humain de qualité allié à un leadership incontesté de la jeunesse et des femmes est nécessaire pour y arriver. La participation des jeunes et des femmes et leur implication dans tous les processus sont également déterminants pour atteindre les objectifs de développement durable que notre pays, dans le concert des nations, s’est fixé à travers le « programme transformer notre monde à l’horizon 2035 » a-t-il dit.D’autant plus, a dit le représentant du ministre, que les menaces sur notre cadre de vie et nos ressources naturelles sont encore prégnantes et l’action anthropique continue d’exacerber la dégradation de notre milieu. Pour rappel, l’initiative « Vacances vertes » a été matérialisée par une caravane dans une dizaine de communes pour des opérations de nettoyage avec une équipe de 100 personnes.