VOL AU PRÉJUDICE DE L’EMPLOYEUR : Le « boy » Malien subtilise les 500.000F de sa patronne et sa chaîne en or

Le Malien Boukary Kébé a été accusé d’avoir subtilisé la somme de 500.000 francs et la chaîne en or d’une valeur de 500.000 francs de sa patronne. Après son forfait il a pris la poudre d’escampette. La plaignante Penda Sall s’est tournée vers Ousmane Sarr, qui l’avait mis en rapport avec le boy Malien. C’est ce dernier qui lui a indiqué l’endroit où Boukary se trouvait. Le mis en cause est cueilli aux Maristes par Ousmane, la dame ainsi que son chauffeur. A l’enquête préliminaire, il avait déclaré avoir pris 500 mille avec une chaine en or qu’il a vendue à 500 mille francs à un boutiquier. Mais le commerçant lui a donné tout simplement une avance de 250 mille FCFA. Il avait aussi envoyé une partie de l’argent subtilisé à son frère qui vit au Mali.

Inculpé pour vol au préjudice de l’employeur, il est placé sous mandat de dépôt.

Devant la barre du tribunal départemental de Dakar où il a été attrait, il a complètement nié les accusations.

«J’ai travaillé chez Penda pendant deux mois ou je ne m'occupais que du nettoyage de la maison. Je n'étais pas dans la chambre et je n’y ai jamais accédé. Je n'ai jamais envoyé de l'argent ni vu la chaîne en or. Le boulot était trop difficile c’est pour cela que j’ai quitté la maison », a avancé ce garçon.

«Ce dimanche là, il a abandonné son poste sans nous aviser vers 15 heures. Il a pris les clés de l'armoire dans mon sac. Et il a aussi vidé ma pochette qui contenait plus de 499.000 francs. Nous l’avons interpellé aux Maristes avec le chauffeur, Ousmane et moi. De plus il avait fait des déclarations claires à la police», a quant à elle dit Penda Sall.

L’avocat de la partie civile a demandé la somme d’1 million de francs pour toutes causes de préjudices confondues. Quant au procureur, il a requis 2 ans dont 6 mois ferme. Après les débats, le tribunal a reconnu Boukary Kébé coupable de vol et l’a condamné à cette peine sollicitée par le parquet. Tout en allouant à la partie civile Penda Sall la somme de 1 million de francs pour toutes causes de préjudices confondues.