VISITE DE PROXIMITÉ : Les jeunesses de l'APR sur le terrain pour se rapprocher davantage des populations

Une forte délégation des jeunes de l'APR conduite par le ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang,accompagnée de la coordonnatrice de la COJER Thérèse Faye Diouf et du Directeur général du Patrimoine Bâti Abdou Karim Fofona, a fait du porte à porte au Point E ce week-end.

Les jeunesses de l'APR se rapprochent de plus en plus des populations pour leur expliquer les réalisations du Chef de l'État, mais aussi le programme de ce dernier pour faire émerger le pays.

C'était aussi une occasion pour écouter les populations qui se sont exprimées sur leurs attentes vis à vis du Président Macky Sall et du Gouvernement.

Après les avoir écouté, les responsables de l'APR ont promis de s'en s'ouvrir à qui de droit pour une solution à leurs besoins.

Revivez les moments forts de ces rencontres