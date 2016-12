VISITE DE MACKY SALL : Diagna Ndiaye félicité par la Ville de Paris et sa maire Anne Hidalgo

L'homme a du frissonner lors de la réception donnée à l’hôtel de ville de Paris en l'honneur du président Macky Sall ce mardi après midi. L'homme en question est Diagna Ndiaye, patron infatigable du CNOSS et Ministre conseiller du Président de la république . Anne Hidalgo a profité de son adresse au chef de l'Etat Macky Sall pour dire la fierté et la chance de la ville de Paris d'avoir à ses côtés Diagna Ndiaye . Selon la maire Hidalgo, Diagna est plus qu'un partenaire, il est devenu un ami de Paris. Elle ne saurait assez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la ville. Des éloges qui ont beaucoup touché le patron du CNOSS...