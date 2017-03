VISITE DE MACKY À LOUGA -Mamour Diallo annule toutes ses activités d'animation et de mobilisation suite au rappel à Dieu de Thierno Daha Tall

Suite au rappel à Dieu de Thierno Seydou Mountaga Daha Tall, frère du Khalife de la famille Omarienne, Mamadou Mamour Diallo, directeur national des Domaines et responsable politique de l'Apr, vient de prendre une décision portant annulation de toutes les activités d'animation et de mobilisation prévues à Louga, ce dimanche 5 mars 2017.



En effet, le leader politique avait fini de mettre en place un dispositif d'accueil impressionnant à l'occasion de la venue à Louga du Chef de l'État dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays.



Mamadou Mamour Diallo a, aussi, au terme d'une réunion nocturne tenue avec ses collaborateurs, présenté ses condoléances au Khalife Omarien, à la famille éplorée et à toute la ummah Islamique. Thierno Seydou Mountaga Daha Tall sera inhumé ce dimanche même. Le Chef de l'État est, d'ailleurs, attendu pour une cérémonie de présentation de condoléances.