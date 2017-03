VISITE DE BARROW AU CHANTIER GETRAN : Deux appartements grand standing d'une valeur de 120 millions chacun offerts au président Gambien

En compagnie de ia première Dame Gambienne et du Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le président Adama Barrie, en voyage officiel au Sénégal, est parti visiter le chantier de Getran à Diamniadio.

La délégation officielle a été accueillie par le Directeur général de Getran Mar Thiam et plusieurs responsables.

Après présentation du projet, Mar Thiam a offert deux appartements grand standing au président Adama Barrow d'une valeur de 120 millions CFA chacun.

Mar Thiam, le DG de Getran d'expliquer que son acte est posé dans le but de renforcer les relations entre le Sénégal et la Gambie. Mieux, Mar Thiam de dire qu'en tant qu'entrepreneur, les premiers marchés qu'il a gagnés, c'était en Gambie avec l'aéroport international de Banjul et l'arche de la Gambie.

En reconnaissance de la confiance du peuple Gambie et en espoir d'une collaboration saine entre le Sénégal et la Gambie, il a offert ces deux appartements.

Un acte hautement salué par le Président Adama Barrow qui à remercié Mar Thiam pour ce cadeau, mais aussi le peuple sénégalais pour sa générosité et son hospitalité...