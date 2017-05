VIOLENT ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE : LES DEUX BLESSÉS GRAVES L'ONT ÉCHAPPÉ BELLE !

Un accident d'une rare violence s'est produit la nuit dernière sur l'autoroute à hauteur de l'ancienne gare routière Pompiers.



C'est un camion frigorifique, transportant du poisson, qui s'est renversé après avoir violemment percuté le mur de séparation en béton à l'entrée du pont "Malick Sy" en allant vers le centre ville.



Mais plus de peur que de mal. Il n'y pas eu de morts !

Que des blessés, graves certes mais ces derniers, selon les informations recueillies, étaient conscients au moment de leur évacuation à l'hôpital.



Il s'agit notamment des deux occupants du camion ; le conducteur et son apprenti.



D'après les sapeurs pompiers retrouvés sur place à notre passage sur les lieux à l'aube, l'accident est intervenu vers les coups de 2 heures du matin.



Après que le constat a été fait par la police et que les deux blessés acheminés à l'hôpital, il ne restait sur le lieu de l'accident qu'un gros bloc en fer et plusieurs autres fragments du véhicule endommagé dispersés par-ci et par-là sur la chaussée.



Ce qui témoigne de la violence du choc à cause selon toute vraisemblance de la vitesse excessive à laquelle le chauffeur roulait.