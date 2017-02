VIE APRÈS LA MAISON BLANCHE : Obama se la coule douce

L'ex-couple présidentiel américain s'est rendu sur Moskito Island, dans les îles Vierges britanniques, peu après l'investiture de Donald Trump. Des photos publiées sur le blog de Richard Branson montrent Barack Obama souriant à l'intérieur d'un hors-bord ou portant un casque et des lunettes en train de s'essayer au kite surf.



Mesures de sécurité



"Etant l'ancien président des Etats-Unis, il y avait beaucoup de (mesures de) sécurité tout autour, mais Barack a réussi à vraiment se détendre et à s'en donner à coeur joie", a écrit l'homme d'affaires britannique.



Enfin "libre"



Selon lui, lorsqu'il dirigeait son pays, Barack Obama ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité, s'adonner aux sports nautiques. Deux journées ont été consacrées à apprendre à l'ancien locataire de la Maison Blanche comment faire du kite surf à partir de la plage, c'était "comme s'il retournait en enfance", a encore raconté Richard Branson.



Luxueuse propriété



Le milliardaire a acheté en 2007 Moskito Island et y a fait bâtir une luxueuse propriété pouvant héberger 22 hôtes, selon le site internet de ce complexe. Juste après leur départ de la présidence, le 20 janvier, Barack et Michelle Obama étaient allés en avion en Californie, pour de courtes vacances à Palm Springs.