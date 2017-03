VIDEO : Une petite fille découvre son ombre et cède à la panique

Imaginez la scène. Vous avez mis votre plus jolie robe rose et vous vous promenez tranquillement dans un parc verdoyant avec votre soeur jumelle. Le soleil brille, c'est une belle journée. Mais soudain, vous apercez une présence inexpliquée près de vous. Vous vous arrêtez, vous tentez de vous éloigner, mais ce monstre vous poursuit et se rapproche même de plus en plus. Vous n'avez pas d'autre choix que de courir en pleurant dans les bras de votre maman...



On ne se lassera jamais des vidéos qui montrent un enfant qui découvre son ombre pour la première fois. Celle-ci a été publiée sur YouTube par Solomon Underwood, qui a filmé ses petites nièces de deux ans.