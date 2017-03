(VIDÉO)TOUBA - Trois bandes de cambrioleurs et de voleurs démantelés

Une bande de cambrioleurs et deux de voleurs ont été démantelées par les hommes du commissaire Modou Mbacké Diagne , nouvellement porté à la tête du commissariat spécial de Touba. Il s'agit d'une dizaine de malfrats arrêtés au terme d'une opération de recherche et de filature qui a abouti non sans difficultés.



'' Cest dans la nuit du 7 au 8 que les opérations ont démarré'' a précisé le commissaire qui signale la présence dans le groupe de malfrats d'un maçon excellant dans l'art de démonter des fenêtres et d'un receleur. Il y a aussi ce rôle joué par un chauffeur et qui agissait de manière transversale entre deux des trois bandes.



Modou Mbacké Diagne de confier que les cambrioleurs, par le biais de ce chauffeur, faisaient le jour un travail de prospection pour identifier les maisons à attaquer avant d'agir la nuit. '' Nous avons réussi à localiser le chef de la bande qui a été arrêté à Mbour. C'est une bande active aussi bien à Touba qu'à Mbour. Il avait un arsenal d'armes composé de cisailles, pistolets, coupe-coupe et couteaux '' , a ajouté le limier.



Trois véhicules ont été saisis ainsi que 19 têtes de mouton et de chèvres .