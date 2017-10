VIDEO - TIVAOUANE - La Fondation pour l’éducation et la santé de l’enfant offre des fournitures scolaires aux Écoles de Tivaouane

Les établissements El Hadj Mansour Sy Malick, école 2, école 5, CEM Habib Sy et école Tivaouane 14 de la ville sainte de Tivaouane ont réceptionné ce vendredi 27 octobre 2017, un important lot de fournitures scolaires, offert par la fondation pour l’éducation et la santé de l’enfant basée à New York et dirigée par Pape Abdou Sy ibn Serigne Babacar Sy Mansour, Khalif Général des Tidianes, en collaboration avec l’association jeunesse action Mame Maodo, dirigée par Serigne Sidy Ahmed Sy, Ibn Serigne Babacar Sy Mansour.



À travers cet appui, la fondation pour l’éducation et la santé de l’enfant vise un double défi : celui du soutien inestimable qu’elle apporte « aux braves parents assaillis par la conjoncture actuelle pour se payer les fournitures » et le souci de « valoriser notre éducation afin de contribuer à la promotion d’une école de qualité.



Très satisfaits du don, les bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur ce geste symbolique des petits-fils de Seydil Hadj Malick Sy, tout en leur demandant de multiplier ces genres d’initiatives.